НаукаБольше по теме Давайте признаемся друг другу: не все насекомые милые и безопасные! Если про муравьев и шмелей мы можем говорить с улыбкой, то про мух цеце или сколопендр — едва ли… Муха цеце Это опасное насекомое, известное прежде всего как переносчик возбудителей африканского трипаносомоза, также известного как сонная болезнь у людей и нагана у […] Сообщение 10 самых опасных и противных насекомых в мире появились сначала на Дзен дневник.