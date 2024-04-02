Мозаика в саду

До чего только не додумалась душа умельцев, в своем творческом порыве! В статье я привожу как вещи немножко, а иногда и по-настоящему странные, так и совершенно удивительные и даже такие, которые мог сделать только человек, обладающий вкусом и талантом.
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