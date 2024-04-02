Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Марина бОБРОВСКИХ
    Вы молодец, очень красиво и интересно, деткам в самый раз на 8 марта подарочек маме (на след.год бы вспомнить) СпасибоСохраняем цветы в...
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    Это так мило смотрится! Вот и займусь на даче этим летом.🙏😁Очень просто и не...
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Мозаика в саду

Мозаика в саду

До чего только не додумалась душа умельцев, в своем творческом порыве! В статье я привожу как вещи немножко, а иногда и по-настоящему странные, так и совершенно удивительные и даже такие, которые мог сделать только человек, обладающий вкусом и талантом.

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