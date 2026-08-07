Сати Казанова представит новый экспериментальный концерт 30 августа

Сати Казанова и SATI ETHNICA готовят экспериментальный концерт 30 августа в Зеленом театре ВДНХ. Оркестровые аранжировки придадут этническим мотивам особую глубину, обещая слушателям погружение в уникальную мистическую атмосферу.
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