Как один человек украл 22 тонны сыра: полиция раскрыла «великое сырное ограбление»

В конце октября известная британская компания пожаловалась на кражу сразу 22 тонн сыра. Сразу же стало известно, что за преступлением стоит один человек — полиции понадобился месяц, чтобы раскрыть «великое сырное ограбление».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии