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Как один человек украл 22 тонны сыра: полиция раскрыла «великое сырное ограбление»

Как один человек украл 22 тонны сыра: полиция раскрыла «великое сырное ограбление»

В конце октября известная британская компания пожаловалась на кражу сразу 22 тонн сыра. Сразу же стало известно, что за преступлением стоит один человек — полиции понадобился месяц, чтобы раскрыть «великое сырное ограбление».

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Комментарии
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Александр Почекунин
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18 час.
CM
C Major
можно предположить,что следы приведу к тем,кто плакался об исчезновении хамона и сыров иноземных...
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17 час.
Karmadon
Не иначе, как здесь замешаны Петров и Баширов. Хайли-лайкли.
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15 час.

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