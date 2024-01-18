В Петрозаводске около памятника Петру I рубят купель для Крещенских купаний

В карельской столице активно готовятся к Крещенским купания, которые пройдут несмотря на мороз. Уже сегодня в 23 часа все желающие окунуться в ледяную крещенскую воду смогут сделать это в районе памятника Петру I на Онежской набережной.
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