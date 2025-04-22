Надоел шум: дрифт-площадка на острове Конный уходит в прошлое

На острове Конном в Иркутске произошли изменения. В целях пресечения нарушений со стороны автомобилистов, там установлен шлагбаум, пункт охраны и в ближайшее время будут подключены камеры видеонаблюдения.
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