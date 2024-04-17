ALSFTD: хранение химикатов в гараже повышает риск развития склероза

Ученые из Мичиганского университета в США обнаружили, что хранение бензина, пестицидов, краски и принадлежностей для деревообработки в пристроенных к домам гаражах может повышать риск развития бокового амиотрофического склероза.
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