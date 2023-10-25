Wiley: учёные подтвердили связь сидячего образа жизни с ишемией сердца

Исследование учёных The University of Hong Kong, опубликованное на портале Wiley, подтвердило, что замена сидячего образа жизни физической активностью значительно снижает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), независимо от уровня генетической предрасположенности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии