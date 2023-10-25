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Wiley: учёные подтвердили связь сидячего образа жизни с ишемией сердца

Wiley: учёные подтвердили связь сидячего образа жизни с ишемией сердца

Исследование учёных The University of Hong Kong, опубликованное на портале Wiley, подтвердило, что замена сидячего образа жизни физической активностью значительно снижает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), независимо от уровня генетической предрасположенности.

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