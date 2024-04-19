«Враг внутри»? Глобалистов захватила истерия шпиономании

Приближающиеся выборы в Европарламент, от результатов которых напрямую зависит судьба сегодняшней команды европейских управленцев, возглавляемых Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем, вызывают нешуточную тревогу у глобалистов по обе стороны океана.
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