Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Красиво оформить вход в дом - это талант нужен. 20 фотографий интересных крылечек

Красиво оформить вход в дом - это талант нужен. 20 фотографий интересных крылечек

Крыльцо, или, как сейчас модно говорить, входная группа - это визитная карточка хозяев. Посмотришь на крылечко, и разу поймешь, что за люди в доме живут.

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Комментарии
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Vera Kocheleva
Спасибо, все очень красиво. Крыльцо это лицо дома!!!
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12 час.
елена куприянова
В русских избах наличие гульбища зависело только от возможности хозяина. Не надо писать, что это была редкость, если вы не знаете
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10 час.

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