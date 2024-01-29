Источник: Зарплата Угальде составит 1,7 млн евро в год

Манфред Угальде станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Спартака». Новобранец «Спартака», форвард Манфред Угальде будет получать 1,7 млн евро в год, сообщает инсайдер и обозреватель Иван Карпов на своей странице в социальной сети «Телеграм».