Макрон и Стармер попытаются отговорить Трампа от переговоров с Москвой – Times AlexCoderМакрон и Стармер попытаются отговорить Трампа от переговоров с Москвой – Times AlexCoder Европейские страны никак не могут успокоиться Руководитель британского правительства Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон придумали новый коварный план против нашей страны.