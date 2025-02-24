Макрон и Стармер попытаются отговорить Трампа от переговоров с Москвой – Times AlexCoderМакрон и Стармер попытаются отговорить Трампа от переговоров с Москвой – Times AlexCoder Европейские страны никак не могут успокоиться Руководитель британского правительства Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон придумали новый коварный план против нашей страны.
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