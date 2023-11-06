Правительство ЮАР решило отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций

Власти ЮАР собираются отозвать всех своих дипломатов с территории еврейского государства на фоне нового витка палестино-израильского конфликта, заявил министр в канцелярии президента африканской республики Кумбудзо Нтшавени, передает ТАСС.
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