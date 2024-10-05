5 октября - День учителя

5 октября - День учителяУважаемые педагоги, работники системы образования и ветераны педагогического труда городского округа Судак!От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!Учитель – не просто уникальная профессия, а настоящее призвание.
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