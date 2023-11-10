Недоброй усмешкой обернулось для жителей Курска - города воинской славы - празднование 80-летия победы советских войск в Курской битве.
Как теряется историческая память на курской земле
Комментарии
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Валерий Вадимов
министра культуры,скорее за красивые глазки и жопу назначила чья-то мохнатая лапа,а не за мозги
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19 час.
Natalija Osminina
Смерша нет, вот и зашевелились "враги народа".
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19 час.
VB
Vasiliy Belokurov
А где же ЕДРО??? Или это с его ведома?!
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18 час.
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