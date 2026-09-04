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На Кубани секс с любовником обошелся 79-летней экс-чиновнице в 100 тысяч рублей

На Кубани секс с любовником обошелся 79-летней экс-чиновнице в 100 тысяч рублей

Пожилая чиновница с Кубани оплатила штраф за ложный донос об изнасиловании своим любовником. Оказалось, что она «просто застеснялась» рассказать правду о своей бурной личной жизни.

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