В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя, выхаживать тюлененка будут в центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщили в сообществе Фонда друзей балтийской нерпы в социальных сетях.
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