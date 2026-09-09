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Проба 2

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11 проверенных способов, которые помогут осенью выбрать сочные и вкусные фрукты в магазине

11 проверенных способов, которые помогут осенью выбрать сочные и вкусные фрукты в магазине

Осенью, когда дни становятся короче, а яркая листва шуршит под ногами, на прилавках появляются новые сезонные ягоды и фрукты: румяные сочные яблоки, мягкие золотистые груши и ароматные янтарные дыни.

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