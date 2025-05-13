Рудова, Самойленко и Хмельницкая посетили премьеру сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Звезды первыми попробовали гастросет Мирко Дзаго, вдохновленный проектом. Алена Хмельницкая и шеф-повар Мирко Дзаго Предоставлено организаторами мероприятия12 мая в московском ресторане Onest шеф-повар Мирко Дзаго представил авторский гастросет из девяти подач, вдохновленный героями и сюжетами второго сезона популярного сериала «Бедные смеются, богатые плачут», премьера которого состоялась на телеканале ТНТ.