Дмитриев: по вине бюрократов в ЕС платят за газ в 12 раз больше, чем в США

Цены на газ в Европейском союзе в 12 раз выше, чем в США, и могут вырасти еще более. Об этом 17 сентября заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.