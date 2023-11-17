Выставку тульского филиала ГИМ отметили международной премией

Проект экспозиции "Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века", который был создан Историческим музеем в Туле, вошел в число победителей международной премии "Золотой Трезини-2023".
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