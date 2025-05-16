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"Русский Стандарт": в апреле продажи наличных евро заняли 60% операций

"Русский Стандарт": в апреле продажи наличных евро заняли 60% операций

В апреле россияне обменивали американские доллары в 3,5 раза чаще, чем евро. При этом граждане начали активнее продавать европейскую валюту, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое поступило в редакцию "Газеты.

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