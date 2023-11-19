Гладков: ВСУ нанесли удар по поселку Ровеньки в Белгородской области

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков поделился информацией о проведённых войсками нацистских формирований киевского режима в утренний период атакующих манёврах, целью которых оказался один из расположенных на территории региона населённых пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии