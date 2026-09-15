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Царьград

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Солнечная активность в Новосибирске достигнет 3,7 балла 30 октября

Солнечная активность в Новосибирске достигнет 3,7 балла 30 октября

Утром Kp-индекс солнечной активности может кратковременно достичь 3,7 балла. Специалисты оценивают такое состояние как «возбужденное».

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