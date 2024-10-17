В Татарстане появился новый глэмпинг под названием «Вятские домики»

На территории гостиницы «Регина» открылся глэмпинг «Вятские домики», состоящий из пяти домов. Проект реализован с использованием субсидий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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