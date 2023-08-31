Бездомного будут судить за кражи в двух храмах – он пытался скрыться в соседнем регионе

Сейф с деньгами, ящик для пожертвований и серебряные изделия вынес из храма бродяга. Колыванский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины без определенного места жительства, которого обвиняют в кражах, совершенных в двух храмах.
Сейф с деньгами, ящик для пожертвований и серебряные изделия вынес из храма бродяга. Колыванский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины без определенного места жительства, которого обвиняют в кражах, совершенных в двух храмах.
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