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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» – не команда, настоящий Мудрик – в сборной». Тренер «Шахтера» Николини о вингере

«Челси» – не команда, настоящий Мудрик – в сборной». Тренер «Шахтера» Николини о вингере

«Он перешел в «Челси», а это не команда. В таких условиях даже у ярких игроков возникают трудности. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной, и он способен делать еще больше.

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