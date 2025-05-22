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Царьград

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Советы врача: как легко адаптироваться к жаре и сохранить здоровье

Советы врача: как легко адаптироваться к жаре и сохранить здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова объясняет, как жара влияет на здоровье и даёт советы по адаптации. Лёгкая одежда, чистая вода и планирование маршрутов с прохладными местами помогут облегчить переносимость высоких температур.

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