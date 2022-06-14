Военное обозрение

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Первый заместитель постпреда РФ при ООН раскритиковал западные СМИ за игнорирование темы обстрелов Донецка

Первый заместитель постпреда РФ при ООН раскритиковал западные СМИ за игнорирование темы обстрелов Донецка

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Польский выразил крайнее возмущение тем, что западные СМИ попросту проигнорировали обстрел украинскими националистами здания родильного дома и других объектов гражданской инфраструктуры в Донецке.

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