Как удаляют камни в почках: без боли и с выпиской в тот же день

Сегодня камни в почках в большинстве случаев удаляют без сложных операций и длительной реабилитации. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Михаил Странадко рассказал «Рамблеру», что представляет собой процедура и почему пациента в тот же день можно отправлять домой.
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