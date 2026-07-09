Как удаляют камни в почках: без боли и с выпиской в тот же день

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Сегодня камни в почках в большинстве случаев удаляют без сложных операций и длительной реабилитации. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Михаил Странадко рассказал «Рамблеру», что представляет собой процедура и почему пациента в тот же день можно отправлять домой.