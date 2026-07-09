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Как удаляют камни в почках: без боли и с выпиской в тот же день

Как удаляют камни в почках: без боли и с выпиской в тот же день

Сегодня камни в почках в большинстве случаев удаляют без сложных операций и длительной реабилитации. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Михаил Странадко рассказал «Рамблеру», что представляет собой процедура и почему пациента в тот же день можно отправлять домой.

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