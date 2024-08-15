Уфа – Сочи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Первая лига 25 августа

В воскресенье, 25 августа, сыграют Уфа и Сочи в 7 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ). Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.