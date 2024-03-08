Пресс-секретарь главы Башкирии рассказала, почему бизнесмены выпустили шоколад с портретом политика

Власти поддерживают предпринимателей, у которых появляются интересные креативные идеи, сказала Диана ИхсановаШоколад, на обертке которого изображен глава Башкирии Радий Хабиров вместе с сыном, поступил в продажу в туристском центре в Уфе.
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