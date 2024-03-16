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Очередной кидок США. Сдали курдов Эрдогану за банку варенья

Очередной кидок США. Сдали курдов Эрдогану за банку варенья

ИГОРЬ  ЛИСИН То, что США – это знатные кидалы, известно с незапамятных времён. Как писал не так давно Алексей Арестович*, назовите хотя бы одну страну с 1953 года, которую бы американцы не кинули на произвол судьбы.

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Комментарии
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Андрей
курды сами виноваты  - легко продаются.
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