Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах 26 января

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с праздником Крещения Господня и передал теплые пожелания жителям страны.
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