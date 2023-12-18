Стас Садальский объяснил, почему Пугачева не разводится с Галкиным*

Заслуженный артист России нашел объяснение, почему Алла Пугачева всюду следует за Максимом Галкиным.Станислав Садальский, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово» высказался относительно того, почему Алла Пугачева не бросает своего мужа Максима Галкина*.