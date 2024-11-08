На Старом мосту в субботу продолжат ремонт деформационных швов

В субботу, 9 ноября на совмещенном автомобильном и железнодорожном мосту через р. Волга администрация Астрахани совместно с ОАО «РЖД» планирует провести ремонт деформационных швов, расположенных по полосе со стороны центра города в Трусовский район.
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