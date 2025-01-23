❗️ В Крым везут одну пострадавшую при обстреле в Херсонской области «Делаем все возможное, оказываем содействие врачам.
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❗️ В Крым везут одну пострадавшую при обстреле в Херсонской области «Делаем все возможное, оказываем содействие врачам.