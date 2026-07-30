В Новосибирской области в детском оздоровительном лагере прошло профилактическое мероприятие

В Чистоозерном районе в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в детском оздоровительном лагере «Зеленая роща» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения в летний период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии