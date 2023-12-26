От кукольного дома до урока стрельбы: что загадали юные уссурийцы на "Елке желаний"

"Елка желаний" (0+) зажглась в Уссурийске. Зеленую красавицу украсили особенные игрушки — послания, в которых юные горожане написали о своих заветных мечтах: кукольном домике, настольном хоккее, уроке стрельбы и многом другом.
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