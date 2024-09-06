Паранормальные исследования в советской и российской обороне Американская АПЛ USS Nautilus (SSN-571) — якобы на ее борту проводились эксперименты с телепатией.
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Паранормальные исследования в советской и российской обороне Американская АПЛ USS Nautilus (SSN-571) — якобы на ее борту проводились эксперименты с телепатией.
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