В Китае сделали заявление после визита Путина во Вьетнам

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Визит президента Владимира Путина во Вьетнам продемонстрировал провал попыток США изолировать Россию от других государств, пишет Global Times со ссылкой на профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна.
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