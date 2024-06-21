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В Китае сделали заявление после визита Путина во Вьетнам

В Китае сделали заявление после визита Путина во Вьетнам

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Визит президента Владимира Путина во Вьетнам продемонстрировал провал попыток США изолировать Россию от других государств, пишет Global Times со ссылкой на профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна.

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