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Автобус с солдатами ВСУ попал в ДТП пол Львовом, 12 пострадавших

Автобус с украинскими военными попал в ДТП во Львовской области. Пострадали 12 человек.По данным агентства "РБК-Украина", транспортное средство, перевозившее солдат, столкнулось с грузовиком на дороге Киев - Чоп.

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