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Числов: «Гораздо лучше было бы, если бы меня избрали губернатором Орловской области»

Числов: «Гораздо лучше было бы, если бы меня избрали губернатором Орловской области»

Какую оценку заслуживает Клычков? Почему на Орловщине хромает реализация крупных инфраструктурных проектов?  Каким образом губернатору удалось объединить местную элиту против себя?  Почему главе региона следует прикупить квартиру в Орловской области? С чем и с кем Клычков пойдёт на выборы губернатора? На эти и другие вопросы в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» отвечает журналист, председатель комитета Орловского облсовета по взаимодействию со СМИ, ИТ, и трудовым отношениям Владислав Числов.

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