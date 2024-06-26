В Херсонской области полицейские изъяли марихуану и 300 кустов конопли у жителя Алешкинского муниципального округа

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Херсонской области в ходе отработки полученной информации о возможном хранении наркотических средств осмотрели домовладение 50-летнего жителя Алешкинского муниципального округа.
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