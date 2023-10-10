Средства на повышение зарплат предусмотрены в бюджете Новосибирской области

О внесении изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» доложил врио заместителя Председателя Правительства – министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.
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