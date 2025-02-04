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Лодка путешественника Конюхова попала в шторм в Южной Атлантике

Лодка путешественника Конюхова попала в шторм в Южной Атлантике

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российский путешественник Федор Конюхов, который самостоятельно отправился в 200-дневный переход на весельной лодке "Акрос" через Атлантический и Индийский океаны в Австралию, попал в шторм, сообщает экспедиционный штаб мореплавателя.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот мордуется с этими &quot;путешествиями&quot;...  И так - всю жизнь... ЗАЧЕМ?!!
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5 час.
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