WSJ: Трамп осенью называл Украину хорошим местом для проектов недвижимости

Президент США Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским осенью 2024 года заявлял, что Украина станет хорошим местом для проектов недвижимости, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
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