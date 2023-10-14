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ЦАХАЛ сообщил об ударах по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил об ударах по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объекту движения организации «Хезболла» на юге Ливана. Как сообщила израильская армия в своем Telegram-канале, это произошло после проникновения в страну неопознанного воздушного объекта.

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