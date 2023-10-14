ЦАХАЛ сообщил об ударах по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объекту движения организации «Хезболла» на юге Ливана. Как сообщила израильская армия в своем Telegram-канале, это произошло после проникновения в страну неопознанного воздушного объекта.
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