"Заберите меня, хоть за долги": В Сети вспомнили обращение Зеленского к Путину - станет пророческим?

Сергей Лобачев Для бывшего президента Украины, ныне занимающего эту должность, по моему, самое безопасное место это Россия. Отсидит свое и будет дальше жить спокойно, пиццу рекламировать... В любой другой точке мира его жизнь мало чего стоит. Он слишком много знает...

Владимир Негода так за него сразу впрягется бригада единоверцев !