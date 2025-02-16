Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Заберите меня, хоть за долги": В Сети вспомнили обращение Зеленского к Путину - станет пророческим?

"Заберите меня, хоть за долги": В Сети вспомнили обращение Зеленского к Путину - станет пророческим?

Царьград IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Globallookpress В Сети вспомнили старое обращение Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину.

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Комментарии
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Сергей Лобачев
Для бывшего президента Украины, ныне занимающего эту должность, по моему, самое безопасное место это Россия. Отсидит свое и будет дальше жить спокойно, пиццу рекламировать... В любой другой точке мира его жизнь мало чего стоит. Он слишком много знает...
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10 час.
Владимир Негода
так за него сразу впрягется бригада единоверцев !
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9 час.
ПК
Павел Коновалов
Живой покойник. При своих дворцах и особняках. Где ему быть то сейчас. Вряд ли как шикльгрубер с собой так поступит, духу не хватит. Повесить бы его как собаку , публично, на площади у банковой
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9 час.
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