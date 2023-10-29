Пермский предприниматель все еще не может вернуть полмиллиона рублей, которые давал в долг мошеннику

В начале 2023 года продавец стал регулярно просить мужчину о дополнительных суммах денег.Пермский предприниматель все еще не может вернуть почти полмиллиона рублей, которые дал в долг продавцу футбольной одежды.
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